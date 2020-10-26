Маас приветствовал стремление России и США продлить СНВ-III

Короткая ссылка
Глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси приветствовал стремление России и США продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Маас приветствовал стремление России и США продлить СНВ-III
  • © REUTERS/Hannibal Hanschke

Трансляция пресс-конференции велась в Twitter МИД Германии.

«Я приветствую то, что как США, так и Россия заявили... что они в принципе заинтересованы в продлении СНВ-III, что по этому вопросу проводятся переговоры», — сказал Маас.

Он подчеркнул, что договор СНВ остаётся «одним из столпов в области контроля над вооружениями».

Ранее в Кремле анонсировали контакты на экспертном уровне с США по договору СНВ.

20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.

Спецпосланник американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли отметил, что США и Россия весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить