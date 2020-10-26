Маас приветствовал стремление России и США продлить СНВ-III
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Трансляция пресс-конференции велась в Twitter МИД Германии.
«Я приветствую то, что как США, так и Россия заявили... что они в принципе заинтересованы в продлении СНВ-III, что по этому вопросу проводятся переговоры», — сказал Маас.
Он подчеркнул, что договор СНВ остаётся «одним из столпов в области контроля над вооружениями».
Ранее в Кремле анонсировали контакты на экспертном уровне с США по договору СНВ.
20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.
Спецпосланник американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли отметил, что США и Россия весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ.