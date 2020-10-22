В Кремле выразили надежду на продление СНВ-III на год
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«У нас появилась надежда, что удастся поговорить нашим дипломатам и американским дипломатам. Будем надеяться, что они всё-таки достигнут договорённости о том, что договор будет продлён на один год», — сказал он в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
По словам представителя Кремля, в течение этого года предстоят очень сложные переговоры по попыткам преодолеть «чудовищные разногласия».
Он подчеркнул, что это надежда не на то, что соглашение будет жить и дальше, а на то, что сторонам «удастся попробовать обсудить его дальнейшую жизнеспособность».
Ранее спецпосланник американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США и Россия весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ.