В Кремле анонсировали контакты на экспертном уровне с США по договору СНВ

Контакты России и США на экспертном уровне по вопросу продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) состоятся в ближайшие дни. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Предстоят очень непростые контакты в самые ближайшие дни на экспертном уровне с тем, чтобы зафиксировать договорённость о продлении», — сказал он в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Представитель Кремля призвал воздержаться от высказываний, которые могут дать «пищу для неправильных пониманий».

Он назвал эту тему «чрезвычайно сложной в плане огромного количества серьёзнейших разногласий».

Ранее Песков выразил надежду, что будет достигнута договорённость с Вашингтоном о продлении договора СНВ на год.