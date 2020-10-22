В Кремле анонсировали контакты на экспертном уровне с США по договору СНВ

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Контакты России и США на экспертном уровне по вопросу продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) состоятся в ближайшие дни. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле анонсировали контакты на экспертном уровне с США по договору СНВ
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Предстоят очень непростые контакты в самые ближайшие дни на экспертном уровне с тем, чтобы зафиксировать договорённость о продлении», — сказал он в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Представитель Кремля призвал воздержаться от высказываний, которые могут дать «пищу для неправильных пониманий».

Он назвал эту тему «чрезвычайно сложной в плане огромного количества серьёзнейших разногласий».

Ранее Песков выразил надежду, что будет достигнута договорённость с Вашингтоном о продлении договора СНВ на год.

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