В Кремле анонсировали контакты на экспертном уровне с США по договору СНВ
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«Предстоят очень непростые контакты в самые ближайшие дни на экспертном уровне с тем, чтобы зафиксировать договорённость о продлении», — сказал он в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
Представитель Кремля призвал воздержаться от высказываний, которые могут дать «пищу для неправильных пониманий».
Он назвал эту тему «чрезвычайно сложной в плане огромного количества серьёзнейших разногласий».
Ранее Песков выразил надежду, что будет достигнута договорённость с Вашингтоном о продлении договора СНВ на год.