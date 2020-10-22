В Госдуме оценили введение ЕС и Великобританией санкций против России

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT введение Евросоюзом и Великобританией санкций против двух граждан России и «85-го Главного центра специальных служб ГРУ» в связи с их якобы причастностью к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
В Госдуме оценили введение ЕС и Великобританией санкций против России
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
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Как считает парламентарий, в этих странах уже появились «целые отделы, которые придумывают поводы для антироссийских санкций». 

«Эти люди так дорожат своими должностями, что создают настоящие драматургические пьесы, в которых Россия — главный отрицательный персонаж. И неважно, что нет доказательств и даже объективных причин, по которым Россия могла бы устраивать западному миру агрессивные выпады», — отметил Бальбек.

По словам депутата, главное — чтобы был повод «озвучить на весь мир, что наша страна в чём-то виновата».

«Чтобы у зрителей этого политического спектакля было возмущение и текли слезы», — заключил он.

Ранее Евросоюз и Великобритания ввели санкции против двух граждан России и «85-го Главного центра специальных служб ГРУ», считая их причастными к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.

В июне в МИД России напомнили, что ФРГ так и не представила доказательств вины Москвы в кибератаке на бундестаг.

В конце мая МИД Германии пригласил посла России, и ему, как заявляли в Берлине, выразили осуждение из-за «хакерского нападения на бундестаг».

В российском МИД, в свою очередь, отвергли бездоказательные обвинения Берлина в причастности российских госструктур к хакерской атаке.

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