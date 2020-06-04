МИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг

Россия отвергает обвинения в причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы это уже заявляли, повторю ещё раз, мы решительно отвергаем выдвигаемые Германией против России бездоказательные обвинения в причастности российских госструктур к хакерской атаке на бундестаг ФРГ в 2015 году», — сказала дипломат.

Как отметила Захарова, «ничем не подтверждаемые спекуляции о некоем российском следе» планомерно «распространяются из Берлина на протяжении всех этих лет».

«Сюжет, кстати, раскручивался периодически в Германии в рамках агрессивной антироссийской медиакампании. Она выстраивалась на основе неких таких полунамёков, а также утечек со ссылками на некие осведомлённые анонимные источники в государственном аппарате ФРГ. Система хайли лайкли», — добавила она.

По её словам, с 2015 года Германия не предоставила никаких доказательств «вины России» и ни разу «не смогла внятно объяснить», на чём основываются выдвигаемые обвинения».

28 мая МИД Германии пригласил посла России, где, как заявляли в Берлине, ему выразили осуждение из-за «хакерского нападения на бундестаг».

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