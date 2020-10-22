ЕС и Лондон ввели санкции против россиян из-за кибератак на бундестаг

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Евросоюз и Великобритания ввели санкции против двух граждан России и «85-го Главного центра специальных служб ГРУ», считая их причастными к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
ЕС и Лондон ввели санкции против россиян из-за кибератак на бундестаг
  • Reuters

«Совет сегодня ввёл ограничительные меры в отношении двух физических лиц и одного органа, которые несли ответственность или принимали участие в кибератаке на федеральный парламент Германии в апреле и мае 2015 года», — говорится в заявлении Совета ЕС.

В Официальном журнале ЕС уточняется, что санкции вводятся в отношении сотрудников указанного центра ГРУ.

Великобритания также присоединилась к ограничительным мерам Евросоюза против указанных лиц и организации.

«Великобритания заморозит счета и запретит въезд на свою территорию двум российским офицерам ГРУ и введёт санкции против подразделения ГРУ 26165 под кодовым именем APT28 и Fancy Bear, которые ответственны за кибератаку на парламент Германии в 2015 году», — следует из комментария британского МИД.

В июне в МИД России напомнили, что ФРГ так и не представила доказательств вины Москвы в кибератаке не бундестаг.

В конце мая МИД Германии пригласил посла России, и ему, как заявляли в Берлине, выразили осуждение из-за «хакерского нападения на бундестаг».

В российском МИД, в свою очередь, отвергли бездоказательные обвинения Берлина в причастности российских госструктур к хакерской атаке.

По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, данный сюжет раскручивался в рамках медиакампании, которая «выстраивалась на основе неких таких полунамёков, а также утечек со ссылками на некие осведомлённые анонимные источники в государственном аппарате ФРГ».

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