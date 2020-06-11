В Москве напомнили об отсутствии доказательств кибератаки на бундестаг

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Министерство иностранных дел Германии так и не представило послу России доказательств вины Москвы в кибератаке не бундестаг. Об этом заявил замглавы российского МИД Владимир Титов.
В Москве напомнили об отсутствии доказательств кибератаки на бундестаг
  • РИА Новости

«За всё это долгое время немецкие власти никаких доказательств вины нашей страны не предъявили. Не предоставили они их и нашему послу в ходе упомянутой вами беседы в МИД ФРГ», — сказал он в беседе с РИА Новости.

28 мая МИД Германии пригласил посла России, где, как заявляли в Берлине, ему выразили осуждение из-за «хакерского нападения на бундестаг».

4 июня российский МИД отверг бездоказательные обвинения Берлина в причастности российских госструктур к хакерской атаке.

По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, данный сюжет раскручивался в рамках медиакампании, которая «выстраивалась на основе неких таких полунамёков, а также утечек со ссылками на некие осведомлённые анонимные источники в государственном аппарате ФРГ».

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