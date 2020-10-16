ФРГ передаст странам ОЗХО технический доклад по ситуации с Навальным
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- AFP
«Приветствуем решение Германии поделиться техническим докладом ОЗХО по поводу отравления Навального со странами — членами ОЗХО», — говорится в сообщении представительства в Twitter.
В начале октября ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов. Отчёт был передан ФРГ.
МИД России проинформировал, что запросит у Берлина документ. Как отметило ведомство, история продолжилась по заранее спланированному сценарию.
Позднее ЕС ввёл санкции в связи с инцидентом, под которые подпали в том числе директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
Кроме того, в список включён Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
В Кремле эти меры назвали сознательным недружественным шагом и подчеркнули, что Москва будет действовать в соответствии со своими интересами.