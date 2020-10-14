Тест премьера Польши на коронавирус оказался отрицательным

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Тест премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер.
Тест премьера Польши на коронавирус оказался отрицательным
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Результат теста премьера Моравецкого отрицательный. Заражение не обнаружено. Премьер остаётся в карантине до дальнейших решений врача и санитарных служб», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Моравецкий отправился на карантин из-за контакта с человеком, который болеет коронавирусом.

8 октября стало известно, что правительство Польши не исключает возможности введения в республике режима чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса.

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