Тест премьера Польши на коронавирус оказался отрицательным
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«Результат теста премьера Моравецкого отрицательный. Заражение не обнаружено. Премьер остаётся в карантине до дальнейших решений врача и санитарных служб», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Моравецкий отправился на карантин из-за контакта с человеком, который болеет коронавирусом.
8 октября стало известно, что правительство Польши не исключает возможности введения в республике режима чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса.