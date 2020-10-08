Премьер Польши не исключил возможности введения в стране режима ЧС

Правительство Польши не исключает возможности введения в республике режима чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

«Если ситуация будет накаляться, понадобятся новые меры, мы не исключаем никаких возможностей», — сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли введение режима ЧС.

Он отметил, что в Польше пока хватает действующих законов и норм, чтобы принимать необходимые для противодействия распространению коронавируса меры безопасности.

Также он сообщил, что польское правительство решило вернуть масочный режим в стране в связи с распространением коронавируса.