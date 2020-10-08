В Польше вернут масочный режим

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Польское правительство решило вернуть масочный режим в стране в связи с распространением коронавируса.
В Польше вернут масочный режим
  • Reuters

«Мы приняли решение, что с 10 октября мы вводим нормы, действующие в «жёлтой зоне», на территории всей страны. Это означает обязанность закрывать рот и нос в общественных местах», — цитирует ТАСС премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

По его словам, в стране зафиксирован «рекордный прирост заражений — 4280 случаев», это «на 40% больше предыдущего дня».

Глава правительства отметил, что для пациентов с COVID-19 есть 60% свободных мест в больницах.

4 октября число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Польше превысило 100 тыс.

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