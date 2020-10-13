Премьер Польши ушёл на карантин из-за контакта с носителем COVID-19

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправился на карантин из-за контакта с человеком, который болеет коронавирусом.
Премьер Польши ушёл на карантин из-за контакта с носителем COVID-19
  • Reuters

«В связи с контактом с заболевшим COVID-19 иду на карантин по всем процедурам. Сообщаю, что правительство работает нормально и я в постоянном контакте с коллегами и всеми службами! Начиная с сегодняшнего дня перехожу на удалённую работу», — написал Моравецкий на странице в Facebook.

Ранее Моравецкий сообщил, что правительство Польши не исключает возможности введения в республике режима чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса.

Также он заявлял, что польское правительство решило вернуть масочный режим в стране в связи с распространением коронавируса.

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