Трамп заявил о выработке у него иммунитета к коронавирусу
- Reuters
«Да, и более того, похоже, что у меня (выработался. — RT) иммунитет...» — заявил он, отвечая на вопрос, правда ли что он выздоровел после коронавируса.
Ранее американский президент на первом публичном мероприятии после заболевания коронавирусом сказал, что чувствует себя замечательно.
2 октября Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердился коронавирус.
7 октября лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что у Трампа были выявлены антитела к коронавирусной инфекции.