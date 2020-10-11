Трамп заявил о выработке у него иммунитета к коронавирусу

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Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что больше не болен коронавирусной инфекцией COVID-19, отметив, что у него мог выработаться иммунитет к коронавирусу.
Трамп заявил о выработке у него иммунитета к коронавирусу
  • Reuters

«Да, и более того, похоже, что у меня (выработался. — RT) иммунитет...» — заявил он, отвечая на вопрос, правда ли что он выздоровел после коронавируса. 

Ранее американский президент на первом публичном мероприятии после заболевания коронавирусом сказал, что чувствует себя замечательно.

2 октября Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердился коронавирус.

7 октября лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что у Трампа были выявлены антитела к коронавирусной инфекции.

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