В ГД оценили планы ряда стран по санкциям против России из-за Навального

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT намерение Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным.

«Самое главное — то, что те государства, которые собираются принять санкции в отношении России, связанные с Навальным, не видят тех попыток, тех запросов Российской Федерации для того, чтобы показать, что это за заключение, которое сделала клиника бундесвера», — отметил Водолацкий.

По словам парламентария, сами депутаты парламента Германии сомневаются в том, что заключения по ситуации с Навальным правдивы.

«Парламентарии Германии сегодня задают чёткие и конкретные вопросы: «Россия готова к диалогу, а почему наша страна уходит от этой проблемы?». Вокруг Навального разыгрывается очередная политическая карта. Навальный сегодня — такой же инструмент, как и многие другие, связанный с тем, чтобы ни в коем случае не ослабить давление на Россию», — добавил депутат.

Он выразил уверенность в том, что «нормальные и здравомыслящие люди» должны потребовать, чтобы были выданы заключения и лабораторные исследования.

«Не показывают — значит, это блеф. Это очередное шулерство и мошенничество в отношении России», — заключил Водолацкий.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок поддержал совместное заявление Германии и Франции о санкциях против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

Также, как отметил глава Форин Офис Доминик Рааб, Великобритания будет добиваться введения санкций в отношении российских должностных лиц.

Как утверждалось в совместном заявлении двух стран, «Франция и Германия неоднократно призывали Россию пролить свет на обстоятельства» произошедшего с Навальным, однако «Россия пока не предоставила убедительных объяснений».

В МИД России назвали это заявление неприемлемым и отметили, что оно сигнализирует о «категорическом нежелании» Парижа и Берлина считаться с фактами, которые излагались российскими представителями, а российские обращения откровенно саботируются.