Британия намерена добиваться санкций из-за ситуации вокруг Навального

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Великобритания будет добиваться введения санкций в отношении российских должностных лиц из-за ситуации вокруг Алексея Навального, заявил глава Форин Офис Доминик Рааб.
Британия намерена добиваться санкций из-за ситуации вокруг Навального
  • Reuters
  • © Instagram @navalny/Social Media

«Мы будем вести совместную работу вместе с нашими международными партнёрами, чтобы добиться введения санкций против российских должностных лиц, которые считаются ответственными за данное преступление, а также против тех, кто участвовал в осуществлении программы «Новичок» по разработке химического оружия», — говорится в заявлении британского ведомства.

Таким образом Рааб отреагировал на заявление МИД Германии и Франции.

По словам британского министра, российские власти «не предпринимают никаких надёжных попыток расследовать» инцидент.

«Нет никакого правдоподобного объяснения отравлению Навального, кроме участия России и её ответственности за это ужасное нападение», — считает он Рааб.

Ранее в МИД Франции и Германии заявили, что направят европейским партнёрам предложения о дополнительных санкциях в отношении России из-за ситуации вокруг Навального.

Как утверждалось в совместном заявлении двух стран, «Франция и Германия неоднократно призывали Россию пролить свет на обстоятельства» произошедшего с Навальным, однако «Россия пока не предоставила убедительных объяснений».

В МИД России назвали это заявление неприемлемым, там отметили, что оно сигнализирует о «категорическом нежелании» Парижа и Берлина считаться с фактами, которые излагались российскими представителями, а российские обращения откровенно саботируются.

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