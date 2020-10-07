МИД России: обращения Москвы по ситуации с Навальным саботируются

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В МИД России назвали неприемлемым заявление Франции и Германии о ситуации вокруг Алексея Навального. Как отметили в Москве, оно сигнализирует о «категорическом нежелании» Парижа и Берлина считаться с фактами, которые излагались российскими представителями.
МИД России: обращения Москвы по ситуации с Навальным саботируются
  • © Leonid Faerberg / Global Look Press

«Вместо должного сотрудничества с Российской Федерацией в интересах прояснения обстоятельств произошедшего с блогером, правительства ФРГ и Франции теперь переключились на угрозы и попытки шантажа в наш адрес. Призывают Евросоюз одобрить новые санкции против российских физических и юридических лиц, при этом попросту отбрасывая собственные обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

Она подчеркнула, что все обращения Генпрокуратуры России в рамках этой конвенции игнорируются.

«Российские обращения как по двусторонним каналам, так и в техсекретариат ОЗХО за соответствующими разъяснениями откровенно саботируются», — добавила Захарова.

Как отметили в министерстве, Франция и ФРГ «теперь становятся во главе формирующейся в Евросоюзе «антироссийской коалиции», притом что ранее из Парижа и Берлина звучали заверения в приверженности партнёрству с Россией.

«Со своей стороны подтверждаем: если коллеги готовы пересмотреть этот конфронтационный курс, отказавшись от попыток диктата, возможности для нормализации диалога открыты. Если нет, будем делать свои выводы. В любом случае «бизнес как всегда» с Берлином и Парижем не считаем возможным», — подытожила дипломат.

Ранее в МИД Франции и Германии заявили, что направят европейским партнёрам предложения о дополнительных санкциях в отношении России из-за ситуации вокруг Навального.

Как утверждалось в совместном заявлении двух стран, «Франция и Германия неоднократно призывали Россию пролить свет на обстоятельства» произошедшего с Навальным, однако «Россия пока не предоставила убедительных объяснений».

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