Нидерланды поддержали заявление ФРГ и Франции о санкциях против России

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок поддержал совместное заявление Германии и Франции о санкциях против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального.
Нидерланды поддержали заявление ФРГ и Франции о санкциях против России
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Мы разделяем выводы Германии и Франции, что не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме причастности и ответственности России. На следующем заседании Совета ЕС мы поддержим призыв к санкциям», — написал он в Twitter.

Ранее в МИД Франции и Германии заявили, что направят европейским партнёрам предложения о дополнительных санкциях в отношении России из-за ситуации вокруг Навального.

Как утверждалось в совместном заявлении двух стран, «Франция и Германия неоднократно призывали Россию пролить свет на обстоятельства» произошедшего с Навальным, однако «Россия пока не предоставила убедительных объяснений».

В МИД России назвали это заявление неприемлемым, там отметили, что оно сигнализирует о «категорическом нежелании» Парижа и Берлина считаться с фактами, которые излагались российскими представителями, а российские обращения откровенно саботируются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить