Нидерланды поддержали заявление ФРГ и Франции о санкциях против России

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок поддержал совместное заявление Германии и Франции о санкциях против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

«Мы разделяем выводы Германии и Франции, что не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме причастности и ответственности России. На следующем заседании Совета ЕС мы поддержим призыв к санкциям», — написал он в Twitter.

Ранее в МИД Франции и Германии заявили, что направят европейским партнёрам предложения о дополнительных санкциях в отношении России из-за ситуации вокруг Навального.

Как утверждалось в совместном заявлении двух стран, «Франция и Германия неоднократно призывали Россию пролить свет на обстоятельства» произошедшего с Навальным, однако «Россия пока не предоставила убедительных объяснений».

В МИД России назвали это заявление неприемлемым, там отметили, что оно сигнализирует о «категорическом нежелании» Парижа и Берлина считаться с фактами, которые излагались российскими представителями, а российские обращения откровенно саботируются.