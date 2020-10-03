Заболевший коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь

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Президент США Дональд Трамп, заболевший коронавирусом, будет доставлен в военный госпиталь «на несколько дней» и продолжит работать оттуда, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
Заболевший коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

«Президент Трамп остаётся в хорошем настроении, у него лёгкие симптомы, он работает весь день. Из предосторожности и по рекомендации его врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в центре Уолтера Рида (Военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. — RT) в течение следующих дней», — указывается в заявлении Макинани.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией.

Американский лидер Дональд Трамп, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, получил инъекцию «коктейля из антител».

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