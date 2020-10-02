Куба призвала США продлить СНВ-III с Россией

Куба призывает США продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией. Об этом заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес на заседании Генассамблеи ООН по теме полного запрещения ядерного оружия.

«Мы отвергаем решение правительства США выйти из иранской ядерной сделки и из ДРСМД. Это односторонние действия, влекущие тяжёлые последствия для международной стабильности и безопасности», — цитирует РИА Новости министра.

Он призвал США ратифицировать СНВ-III с Россией, отметив, что полное уничтожение ядерного оружия должно быть главным приоритетом в сфере разоружения.

«Ядерная энергия должна использоваться только в мирных целях… Мы вновь обращаемся с призывом о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия. Куба гордится тем, что была пятой страной, ратифицировавшей этот документ», — добавил Родригес.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США без промедления продлить действие СНВ-III.

Как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, Москва заинтересована в продлении договора.

В США заявляли, что предложили России подготовить меморандум по вооружениям, который не требует ратификации, а в дальнейшем приведёт к рамочной концепции и полноценному многостороннему договору.