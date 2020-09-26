Рухани назвал санкции США «величайшим злодеянием в истории»

Короткая ссылка
Американские санкции, введённые с 2018 по 2020 год, нанесли Ирану ущерб в размере $150 млрд. США также препятствуют закупке Тегераном лекарств и оборудования, что является «величайшим злодеянием в истории», отметил иранский президент Хасан Рухани.
Рухани назвал санкции США «величайшим злодеянием в истории»
  • Reuters

На встрече рабочей группы по борьбе с коронавирусом Рухани назвал ограничительные меры Вашингтона против Тегерана «несправедливыми, незаконными, безосновательными и негуманными».

«Они даже остановили передачу медикаментов, лекарств и продуктов, мы ранее не видели таких жестоких людей в Белом доме… Они совершили величайшее злодеяние в истории», — цитирует его пресс-служба.

Ранее Минфин США внёс в санкционный список двух иранских судей, три тюрьмы и отделение Революционного суда в связи с казнью 12 сентября 27-летнего борца Навида Афкари.

17 сентября в санкционный список США попали иранская кибергруппа Advanced Persistent Threat 39, связанные с ней 45 человек и одна компания.

В конце марта глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал санкции США на фоне распространения коронавируса COVID-19 «медицинским терроризмом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить