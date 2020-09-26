Рухани назвал санкции США «величайшим злодеянием в истории»

Американские санкции, введённые с 2018 по 2020 год, нанесли Ирану ущерб в размере $150 млрд. США также препятствуют закупке Тегераном лекарств и оборудования, что является «величайшим злодеянием в истории», отметил иранский президент Хасан Рухани.

На встрече рабочей группы по борьбе с коронавирусом Рухани назвал ограничительные меры Вашингтона против Тегерана «несправедливыми, незаконными, безосновательными и негуманными».

«Они даже остановили передачу медикаментов, лекарств и продуктов, мы ранее не видели таких жестоких людей в Белом доме… Они совершили величайшее злодеяние в истории», — цитирует его пресс-служба.

Ранее Минфин США внёс в санкционный список двух иранских судей, три тюрьмы и отделение Революционного суда в связи с казнью 12 сентября 27-летнего борца Навида Афкари.

17 сентября в санкционный список США попали иранская кибергруппа Advanced Persistent Threat 39, связанные с ней 45 человек и одна компания.

В конце марта глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал санкции США на фоне распространения коронавируса COVID-19 «медицинским терроризмом».