Рухани заявил об успехах Ирана в преодолении экономического давления

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Иранский президент Хасан Рухани заявил, что Тегеран добивается успехов в экономической войне, которую ведут против республики с помощью «максимального давления».

Как подчеркнул Рухани, Ирану удалось «сорвать вражеские планы» в рамках экономической войны.

Страна, отметил он, обладает всеми необходимыми возможностями для реализации планов и преодоления «небывалого давления на Тегеран», пишет Tasnim.

В июле президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что санкционное давление на Иран является бесперспективным.

31 июля в Госдепе заявили, что Соединённые Штаты вводят новые санкции против Ирана.

Как пояснил госсекретарь Майк Помпео, «иранские ядерная, ракетная и военные программы представляют серьёзную угрозу международному миру и безопасности».

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