Рухани заявил об успехах Ирана в преодолении экономического давления
Как подчеркнул Рухани, Ирану удалось «сорвать вражеские планы» в рамках экономической войны.
Страна, отметил он, обладает всеми необходимыми возможностями для реализации планов и преодоления «небывалого давления на Тегеран», пишет Tasnim.
В июле президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что санкционное давление на Иран является бесперспективным.
31 июля в Госдепе заявили, что Соединённые Штаты вводят новые санкции против Ирана.
Как пояснил госсекретарь Майк Помпео, «иранские ядерная, ракетная и военные программы представляют серьёзную угрозу международному миру и безопасности».