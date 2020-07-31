Вашингтон вводит новые санкции против Тегерана

Соединённые штаты вводят новые санкции против Ирана. Об этом говорится в сообщении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

В заявлении говорится, что «иранская ядерная, ракетная и военные программы представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности».

Отмечается, что Госдеп «определяет 22 конкретных материала, используемых в связи с ядерной, военной или баллистической ракетными программами Ирана».

«Те, кто сознательно передает такие материалы Ирану, теперь подпадают под санкции в соответствии со статьей 1245 закона (США) Об иранской свободе и противодействии распространению», — сообщили в ведомстве.

В конце июня США расширили санкционный лист против Ирана.

Сообщалось, что Вашингтон внёс восемь юридических лиц в список, связанный с антииранскими санкциями.