Вашингтон вводит новые санкции против Тегерана

Короткая ссылка
Соединённые штаты вводят новые санкции против Ирана. Об этом говорится в сообщении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.
Вашингтон вводит новые санкции против Тегерана
  • Reuters

В заявлении говорится, что «иранская ядерная, ракетная и военные программы представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности».

Отмечается, что Госдеп «определяет 22 конкретных материала, используемых в связи с ядерной, военной или баллистической ракетными программами Ирана».

«Те, кто сознательно передает такие материалы Ирану, теперь подпадают под санкции в соответствии со статьей 1245 закона (США) Об иранской свободе и противодействии распространению», — сообщили в ведомстве.

В конце июня США расширили санкционный лист против Ирана.

Сообщалось, что Вашингтон внёс восемь юридических лиц в список, связанный с антииранскими санкциями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить