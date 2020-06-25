США расширили санкции против Ирана

Соединённые Штаты расширили санкционный лист против Ирана.

Об этом сообщается в заявлении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.

США внесли восемь юридических лиц в список, связанный с антииранскими санкциями.

В списке фигурируют несколько иранских компаний, а также юрлица из ОАЭ, Китая и Германии.

Накануне стало известно, что Соединённые Штаты вводят санкции в отношении пяти капитанов иранских судов, которые осуществляли поставки топлива в Венесуэлу. Иран назвал новые санкции США провалом тактики максимального давления.