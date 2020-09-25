США ввели новые санкции против Ирана из-за казни борца Афкари

Минфин США внёс в санкционный список двух иранский судей, три тюрьмы и отделение Революционного суда в связи с казнью 12 сентября 27-летнего борца Навида Афкари.

В санкционный список включены судья Революционного суда города Шираз Сейед Махмуд Садати и судья Революционного суда города Машхад Мохаммад Солтани.

Исправительные учреждения, подпавшие под американские санкции, расположены в городах Шираз, Урмия и Мешхед.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что указанные лица и структуры причастны к нарушениям прав человека в Иране.

«Эти санкции вводятся на фоне того, что судья Садати и первое отделение Революционного суда Шираза, как сообщается, были причастны к ужасающему делу Навида Афкари... Перед казнью, которая была проведена втайне, Навид, как сообщалось, подвергался пыткам в тюрьме Абделабад», — говорится на сайте Госдепартамента США.

Чемпион Ирана по греко-римской борьбе Навид Афкари был казнён 12 сентября за участие в протестах против экономической политики страны в 2018 году.