В США анонсировали новые санкции против Ирана
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
«Позже сегодня США объявят о санкциях в отношении нескольких официальных лиц Ирана, в том числе в отношении судьи, который вынес смертный приговор Навиду Афкари», — сказал спецпредставитель.
Абрамс подчеркнул, что виновные в вынесении подобного приговора и в смерти борца должны нести ответственность.
Ранее чемпион Ирана по греко-римской борьбе Навид Афкари был казнён за участие в протестах против экономической политики страны в 2018 году.