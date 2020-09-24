В США анонсировали новые санкции против Ирана

США в ближайшее время объявят о санкциях в отношении официальных лиц из Ирана из-за казни 27-летнего борца Навида Афкари. Об этом заявил специальный представитель США по Ирану и Венесуэле Эллиот Абрамс на слушаниях по Ближнему Востоку в Сенате Конгресса США.

Об этом сообщает ТАСС.

«Позже сегодня США объявят о санкциях в отношении нескольких официальных лиц Ирана, в том числе в отношении судьи, который вынес смертный приговор Навиду Афкари», — сказал спецпредставитель.

Абрамс подчеркнул, что виновные в вынесении подобного приговора и в смерти борца должны нести ответственность.

Ранее чемпион Ирана по греко-римской борьбе Навид Афкари был казнён за участие в протестах против экономической политики страны в 2018 году.