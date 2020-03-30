Зариф обвинил США в «медицинском терроризме»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что санкции США против исламской республики на фоне распространения коронавируса COVID-19 являются «медицинским терроризмом».

«Применение Соединёнными Штатами Америки экономического и медицинского терроризма против Ирана приобрело различные формы», — написал иранский министр в статье для газеты «Коммерсантъ».

Министр отметил, что американские санкции наносят удар по иранской экономике и таким образом препятствуют помощи пострадавшему от коронавируса населению.

«Антииранские санкции также запрещают закупку лекарств и оборудования иранским правительством», — добавил он.

Ранее Россия призвала США снять с Ирана санкции, которые мешают исламской республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.