Зариф обвинил США в «медицинском терроризме»
- Reuters
«Применение Соединёнными Штатами Америки экономического и медицинского терроризма против Ирана приобрело различные формы», — написал иранский министр в статье для газеты «Коммерсантъ».
Министр отметил, что американские санкции наносят удар по иранской экономике и таким образом препятствуют помощи пострадавшему от коронавируса населению.
«Антииранские санкции также запрещают закупку лекарств и оборудования иранским правительством», — добавил он.
Ранее Россия призвала США снять с Ирана санкции, которые мешают исламской республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.