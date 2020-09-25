В Чехии более 400 учителей заболели коронавирусом с начала сентября
- Reuters
«Учителя — это новые горняки», — цитирует его Blesk.
По словам Душека, число инфицированных медицинских работников также увеличивается с ухудшением эпидемиологической обстановки, но темпы роста случаев среди учителей быстрее.
По данным на середину сентября, в Чехии заболели 259 врачей и 433 медсестры.
Кроме того, среди наиболее уязвимых к коронавирусу оказались работники администрации, самозанятые, инженеры и работники спорта.
Ранее Минздрав Чехии заявил о пятикратном росте числа тяжелобольных с коронавирусной инфекцией.