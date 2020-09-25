В Чехии более 400 учителей заболели коронавирусом с начала сентября

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Более 400 учителей заболели новой коронавирусной инфекцией в первые две недели сентября, заявил директор института медицинской информации и статистики Минздрава Чехии Ладислав Душек.
В Чехии более 400 учителей заболели коронавирусом с начала сентября
  • Reuters

«Учителя — это новые горняки», — цитирует его Blesk.

По словам Душека, число инфицированных медицинских работников также увеличивается с ухудшением эпидемиологической обстановки, но темпы роста случаев среди учителей быстрее.

По данным на середину сентября, в Чехии заболели 259 врачей и 433 медсестры.

Кроме того, среди наиболее уязвимых к коронавирусу оказались работники администрации, самозанятые, инженеры и работники спорта.

Ранее Минздрав Чехии заявил о пятикратном росте числа тяжелобольных с коронавирусной инфекцией.

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