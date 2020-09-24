В Чехии заявили о росте числа тяжелобольных с коронавирусом

Министр здравоохранения Чехии Роман Примула заявил, что в стране число больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в течение месяца возросло в пять раз.

«В Чехии в настоящее время госпитализированы 628 пациентов с коронавирусом, из которых 120 находятся в тяжёлом состоянии, а это в пять раз больше, чем было в конце августа», — цитирует его ТАСС.

По словам чешского министра, самая сложная ситуация фиксируется в Праге, где в больницах практически заполнены палаты с аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

Ранее сообщалось, что в Чехии вводят новые ограничения из-за коронавируса.