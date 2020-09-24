В Чехии заявили о росте числа тяжелобольных с коронавирусом
- РИА Новости
«В Чехии в настоящее время госпитализированы 628 пациентов с коронавирусом, из которых 120 находятся в тяжёлом состоянии, а это в пять раз больше, чем было в конце августа», — цитирует его ТАСС.
По словам чешского министра, самая сложная ситуация фиксируется в Праге, где в больницах практически заполнены палаты с аппаратами искусственной вентиляции лёгких.
Ранее сообщалось, что в Чехии вводят новые ограничения из-за коронавируса.