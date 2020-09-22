В Чехии вводят новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения в связи с ускорением темпов распространения коронавирусной инфекции вступят в силу в Чехии с четверга, 24 сентября. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Роман Примула.

«Рестораны, бары и другие заведения [общепита] с четверга должны будут закрываться в 22:00 по центральноевропейскому времени (23:00 мск) и открываться не раньше 06:00 по центральноевропейскому времени (07:00 мск)», — цитирует главу Минздрава ТАСС.

По его словам, также будет ограничен доступ болельщиков на массовые спортивные мероприятия.

Министр подчеркнул, что власти должны ввести дополнительные меры против коронавируса, при этом они не хотят принимать решений, которые станут болезненными для экономики.

21 сентября Роман Примула, один из ведущих чешских эпидемиологов, был назначен новым главой Минздрава вместо ушедшего в отставку Адама Войтеха.