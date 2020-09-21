В Чехии назначили нового министра здравоохранения

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Новым главой чешского Минздрава назначен один из ведущих эпидемиологов страны Роман Примула. Он заменит на этом посту ушедшего в отставку Адама Войтеха. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
В Чехии назначили нового министра здравоохранения
  • Pixabay

«Новым министром здравоохранения назначен Роман Примула», — цитирует РИА Новости Бабиша.

Подчёркивается, что кандидатуру нового министра должен утвердить президент Милош Земан.

Ранее Примула заявил о второй волне COVID-19 в республике.

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