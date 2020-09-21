В Чехии назначили нового министра здравоохранения
Новым главой чешского Минздрава назначен один из ведущих эпидемиологов страны Роман Примула. Он заменит на этом посту ушедшего в отставку Адама Войтеха. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
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«Новым министром здравоохранения назначен Роман Примула», — цитирует РИА Новости Бабиша.
Подчёркивается, что кандидатуру нового министра должен утвердить президент Милош Земан.
Ранее Примула заявил о второй волне COVID-19 в республике.
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