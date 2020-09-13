Главный эпидемиолог Чехии заявил о второй волне COVID-19 в стране
- РИА Новости
«Вторая волна пандемии уже здесь. Мы можем говорить о ней. Вторая волна началась в Чехии», — цитирует ТАСС специалиста.
Примула подчеркнул, что в настоящее время власти должны приложить все усилия, чтобы остановить стремительный рост увеличения числа инфицированных и избежать острой нехватки койко-мест для больных с осложнениями, вызываемыми вирусом.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в республике началась вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.