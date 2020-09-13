Главный эпидемиолог Чехии заявил о второй волне COVID-19 в стране

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Вторая волна эпидемии коронавируса зафиксирована в Чехии. Доступных мощностей больниц может быть недостаточно для госпитализации заболевших с тяжёлыми признаками заболевания в стране. Об этом заявил главный эпидемиолог Чехии Роман Примула.
Главный эпидемиолог Чехии заявил о второй волне COVID-19 в стране
  • РИА Новости

«Вторая волна пандемии уже здесь. Мы можем говорить о ней. Вторая волна началась в Чехии», — цитирует ТАСС специалиста.

Примула подчеркнул, что в настоящее время власти должны приложить все усилия, чтобы остановить стремительный рост увеличения числа инфицированных и избежать острой нехватки койко-мест для больных с осложнениями, вызываемыми вирусом.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в республике началась вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.

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