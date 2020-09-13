Курц заявил о признаках второй волны коронавируса в Австрии
- Reuters
«Происходящее сейчас — это начало второй волны. Число заболевших увеличивается ежедневно», — приводит заявление Курца австрийское агентство печати APA.
Он отметил, что наибольшее опасение вызывает ситуация в Вене, где отмечено около 50% всех новых инфицированных в Австрии.
По его словам, в скором времени в Австрии будет фиксироваться до 1000 новых случаев коронавируса.
Курц призвал население избегать контактов и носить индивидуальные средства защиты.
В июле Минздрав Австрии заявил, что ситуация с ростом числа заболевших COVID-19 вызывает тревогу.