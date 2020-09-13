Курц заявил о признаках второй волны коронавируса в Австрии

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В Австрии началась вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19, заявил канцлер республики Себастьян Курц.
Курц заявил о признаках второй волны коронавируса в Австрии
  • Reuters

«Происходящее сейчас — это начало второй волны. Число заболевших увеличивается ежедневно», — приводит заявление Курца австрийское агентство печати APA.

Он отметил, что наибольшее опасение вызывает ситуация в Вене, где отмечено около 50% всех новых инфицированных в Австрии.

По его словам, в скором времени в Австрии будет фиксироваться до 1000 новых случаев коронавируса.

Курц призвал население избегать контактов и носить индивидуальные средства защиты.

В июле Минздрав Австрии заявил, что ситуация с ростом числа заболевших COVID-19 вызывает тревогу.

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