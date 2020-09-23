США ограничат импорт алкоголя и табака с Кубы

Короткая ссылка
Американский президент Дональд Трамп анонсировал новые санкции США в отношении Кубы. Согласно ограничениям, американцы не смогут бронировать номера в государственных кубинских отелях, а импорт кубинского алкоголя и табачной продукции в Соединённые Штаты будет ограничен.
США ограничат импорт алкоголя и табака с Кубы
  • Reuters

«Эти действия гарантируют, что доллары США не будут финансировать кубинский режим», — цитирует Трампа The Hill.

Он назвал эти меры «продолжающейся борьбой с коммунистическим гнётом».

Как подчеркнули в американском Минфине, санкции призваны «лишить кубинский режим источников дохода».

В июне Куба назвала преступным решение Соединённых Штатов внести в санкционный список семь кубинских организаций в период пандемии.

В октябре 2019 года США приостановили авиаперелёты в аэропорты Кубы, за исключением столичного аэропорта имени Хосе Марти, а также ввели ограничения на въезд кубинских чиновников.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США сознательно нарушают права человека, когда вводят санкции в отношении Кубы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить