США ограничат импорт алкоголя и табака с Кубы
- Reuters
«Эти действия гарантируют, что доллары США не будут финансировать кубинский режим», — цитирует Трампа The Hill.
Он назвал эти меры «продолжающейся борьбой с коммунистическим гнётом».
Как подчеркнули в американском Минфине, санкции призваны «лишить кубинский режим источников дохода».
В июне Куба назвала преступным решение Соединённых Штатов внести в санкционный список семь кубинских организаций в период пандемии.
В октябре 2019 года США приостановили авиаперелёты в аэропорты Кубы, за исключением столичного аэропорта имени Хосе Марти, а также ввели ограничения на въезд кубинских чиновников.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США сознательно нарушают права человека, когда вводят санкции в отношении Кубы.