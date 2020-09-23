США ограничат импорт алкоголя и табака с Кубы

Американский президент Дональд Трамп анонсировал новые санкции США в отношении Кубы. Согласно ограничениям, американцы не смогут бронировать номера в государственных кубинских отелях, а импорт кубинского алкоголя и табачной продукции в Соединённые Штаты будет ограничен.

«Эти действия гарантируют, что доллары США не будут финансировать кубинский режим», — цитирует Трампа The Hill.

Он назвал эти меры «продолжающейся борьбой с коммунистическим гнётом».

Как подчеркнули в американском Минфине, санкции призваны «лишить кубинский режим источников дохода».

В июне Куба назвала преступным решение Соединённых Штатов внести в санкционный список семь кубинских организаций в период пандемии.

В октябре 2019 года США приостановили авиаперелёты в аэропорты Кубы, за исключением столичного аэропорта имени Хосе Марти, а также ввели ограничения на въезд кубинских чиновников.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США сознательно нарушают права человека, когда вводят санкции в отношении Кубы.