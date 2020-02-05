Лавров раскритиковал санкции США против Кубы
- РИА Новости
Лавров отметил такие действия США, как запрет на чартерные и регулярные рейсы во все аэропорты Кубы, кроме гаванского, многочисленные визовые ограничения, кампанию против кубинских врачей.
«Санкции, вводимые Вашингтоном против Гаваны, доказывают, что в погоне за «удушением» кубинской экономики США сознательно нарушают права человека — ведь страдают прежде всего рядовые граждане», — добавил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва категорически не приемлет антикубинские санкции Вашингтона.