Лавров раскритиковал санкции США против Кубы

США сознательно нарушают права человека, когда вводят санкции в отношении Кубы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству Prensa Latina.

Лавров отметил такие действия США, как запрет на чартерные и регулярные рейсы во все аэропорты Кубы, кроме гаванского, многочисленные визовые ограничения, кампанию против кубинских врачей.

«Санкции, вводимые Вашингтоном против Гаваны, доказывают, что в погоне за «удушением» кубинской экономики США сознательно нарушают права человека — ведь страдают прежде всего рядовые граждане», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва категорически не приемлет антикубинские санкции Вашингтона.