МИД Кубы назвал преступным решение США о новых санкциях в пандемию

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Куба считает преступным решение Соединённых Штатов внести в санкционный список ещё семь кубинских организаций в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава МИД страны Бруно Родригес Паррилья.
МИД Кубы назвал преступным решение США о новых санкциях в пандемию
  • Reuters

«Мы категорически отвергаем объявленные госсекретарём США (Майком. — RT) Помпео санкции против семи кубинских компаний, призванные ухудшить жизнь кубинских семей. Постыдно и преступно ужесточать блокаду во время COVID-19», — написал он в своём Twitter.

Ранее Соединённые Штаты расширили санкционный список по Кубе, внеся в него ещё семь организаций, якобы контролируемых кубинскими военными.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США сознательно нарушают права человека, когда вводят санкции в отношении Кубы.

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