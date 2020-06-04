МИД Кубы назвал преступным решение США о новых санкциях в пандемию

Куба считает преступным решение Соединённых Штатов внести в санкционный список ещё семь кубинских организаций в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава МИД страны Бруно Родригес Паррилья.

«Мы категорически отвергаем объявленные госсекретарём США (Майком. — RT) Помпео санкции против семи кубинских компаний, призванные ухудшить жизнь кубинских семей. Постыдно и преступно ужесточать блокаду во время COVID-19», — написал он в своём Twitter.

Ранее Соединённые Штаты расширили санкционный список по Кубе, внеся в него ещё семь организаций, якобы контролируемых кубинскими военными.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США сознательно нарушают права человека, когда вводят санкции в отношении Кубы.