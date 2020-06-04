США расширили санкции по Кубе

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Соединённые Штаты внесли в санкционный список по Кубе ещё семь организаций. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
США расширили санкции по Кубе
  • Reuters

«Среди этих семи организаций — одно финансовое учреждение, контролируемое военными, три принадлежащие военным гостиницы, два принадлежащих военным центра подводного плавания и один принадлежащий военным морской парк для туристов», — следует из опубликованного Госдепартаментом США пресс-релиза.

В Вашингтоне заявили, что прибыль от этих организаций якобы используется для «угнетения кубинского народа и финансирования вмешательства в Венесуэлу».

В ноябре 2019 года США обновили санкции по Кубе к 500-летию Гаваны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва категорически не приемлет антикубинские санкции Вашингтона.

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