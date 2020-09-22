Глава МИД Кубы назвал поведение США самой большой угрозой миру

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес во время выступления на сессии Генассамблеи ООН назвал поведение США «самой большой угрозой международному миру и безопасности».

«Безответственное поведение США — самая большая угроза международному миру и безопасности, они провоцируют конфликты, нетрадиционные и торговые войны и применяют суровые односторонние принудительные меры», — цитирует Родригеса РИА Новости.

По его словам, в гонке вооружений США тратят ресурсы, которые нужны для устойчивого развития народов.

Министр также добавил, что США игнорируют соглашения о защите окружающей среды, разоружения и контроля над вооружениями.

«Может показаться, что они воюют со всей планетой, её жизненно важными ресурсами и её населением», — заявил Родригес.

В июне Куба назвала преступным решение Соединённых Штатов внести в санкционный список семь кубинских организаций в период пандемии.

В октябре 2019 года США приостановили авиаперелёты в аэропорты Кубы, за исключением столичного аэропорта Хосе Марти, а также ввели ограничения на въезд кубинских чиновников.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США сознательно нарушают права человека, когда вводят санкции в отношении Кубы.