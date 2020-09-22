Глава МИД Кубы назвал поведение США самой большой угрозой миру

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Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес во время выступления на сессии Генассамблеи ООН назвал поведение США «самой большой угрозой международному миру и безопасности».

«Безответственное поведение США — самая большая угроза международному миру и безопасности, они провоцируют конфликты, нетрадиционные и торговые войны и применяют суровые односторонние принудительные меры», — цитирует Родригеса РИА Новости.

По его словам, в гонке вооружений США тратят ресурсы, которые нужны для устойчивого развития народов.

Министр также добавил, что США игнорируют соглашения о защите окружающей среды, разоружения и контроля над вооружениями.

«Может показаться, что они воюют со всей планетой, её жизненно важными ресурсами и её населением», — заявил Родригес.

В июне Куба назвала преступным решение Соединённых Штатов внести в санкционный список семь кубинских организаций в период пандемии.

В октябре 2019 года США приостановили авиаперелёты в аэропорты Кубы, за исключением столичного аэропорта Хосе Марти, а также ввели ограничения на въезд кубинских чиновников.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США сознательно нарушают права человека, когда вводят санкции в отношении Кубы.

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