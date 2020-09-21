Американский обозреватель прокомментировала ситуацию с Навальным

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Американский политический обозреватель и активист Маргарет Кимберли прокомментировала RT ситуацию с «отравлением» Алексея Навального.
Американский обозреватель прокомментировала ситуацию с Навальным
  • РИА Новости

«Нам неизвестно, была ли это случайность или его целенаправленно отравили. Обвинять в этом правительство России алогично. В моём понимании, Навальный не имеет особого значения и посему не является сколь-либо значимой угрозой», — сказала Кимберли.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС мог бы утвердить режим санкций имени Алексея Навального за нарушение прав человека — по аналогии с актом Магнитского в США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эта идея является попыткой придать им заведомо антироссийскую направленность.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не оставит без ответа новые санкции Запада в случае их введения.

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