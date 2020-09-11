В СБ ООН призвали к прозрачному расследованию инцидента с Навальным

Постпреды США, Великобритании, Бельгии, Германии и Эстонии на заседании Совета Безопасности ООН призвали Россию провести «полное и прозрачное» расследование инцидента с Алексеем Навальным.

«Россия должна срочно провести полное и прозрачное расследование этого случая применения химического оружия. Мы не можем допустить, чтобы такое поведение становилось нормой», — приводит слова зампостпреда Британии Джонатана Аллена ТАСС.

Ранее в ОЗХО заявили, что Германия не передавала никаких материалов по ситуации вокруг Навального ни 9, ни 10 сентября.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ФРГ не отвечает на запросы российской стороны по ситуации вокруг госпитализации Навального, при этом в Берлине требуют расследования, что напоминает реакцию западных стран на инцидент в Солсбери и на крушение Boeing рейса MH17.

2 сентября в ФРГ сообщили, что результаты токсикологического исследования специальной лаборатории Вооружённых сил Германии показали наличие в образцах, взятых у Навального, химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок».

При этом в Институте фармакологии и токсикологии Вооружённых сил Германии «по соображениям секретности» отказались предоставить RT дополнительную информацию о применённых методах и процедурах при исследовании Навального.