В ОЗХО не подтвердили получение материалов по Навальному от Германии

Ни 9, ни 10 сентября Германия не передавала в ОЗХО никаких материалов по ситуации вокруг Алексея Навального, сообщили в постоянном представительстве России при организации.

«В техсекретариате ОЗХО нам подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября Германия в организацию ничего не передавала. Единственное, что поступило из Берлина, — это было известное письмо статс-секретаря Министерства иностранных дел Мигеля Бергера от 3 сентября», — цитирует российское ведомство ТАСС.

Там добавили, что Россия готова сотрудничать с организацией и использовать конвенционные механизмы, чтобы выяснить обстоятельства дела.

При этом в разговоре с РИА Новости постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заверил, что если «партнёры из Германии захотят задействовать механизмы КЗХО», то Россия к такому «развороту» готова.

Ранее представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что власти Германии находятся в контакте с ОЗХО и будут обсуждать дальнейшие шаги по ситуации с Алексеем Навальным.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы накопилось много вопросов к Берлину в связи с неподобающим отношением к запросам, которые направляются немецким властям по ситуации вокруг Алексея Навального.

Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Берлин «блефует» в ситуации с Навальным. Она заявляла, что Москва ожидает от ФРГ предоставления всех имеющихся данных.