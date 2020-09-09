Власти ФРГ будут обсуждать с ОЗХО шаги по ситуации вокруг Навального

Власти Германии находятся в контакте с ОЗХО и будут обсуждать дальнейшие шаги по ситуации с Алексеем Навальным, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар на брифинге.

По её словам, Германия показывает себя «максимально конструктивной» в этом деле, страна «транспарентно озвучила результаты лаборатории бундесвера».

«Запрос правовой помощи через правительство был направлен далее (управлению юстиции Берлина. — RT). Мы в контакте с ОЗХО и будем обсуждать дальнейшие шаги», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы накопилось много вопросов к Берлину в связи с неподобающим отношением к запросам, которые направляются немецким властям по ситуации вокруг Алексея Навального.

Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Берлин «блефует» в ситуации с Навальным. Она заявляла, что Москва ожидает от ФРГ предоставления всех имеющихся данных.