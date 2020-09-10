Северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в хорошем состоянии, заявил президент США Дональд Трамп.

«У Ким Чен Ына всё в порядке со здоровьем. Никогда не недооценивайте его!» — написал американский президент в Twitter.

Kim Jong Un is in good health. Never underestimate him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2020

В августе Дональд Трамп, выступая перед избирателями в Пенсильвании, заявил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном.

В апреле газета The New York Post со ссылкой на источники сообщила, что северокорейский лидер умер или находится «в вегетативном состоянии». Однако глава Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос опроверг сообщения о смерти лидера КНДР.

28 апреля министр по делам национального объединения Южной Кореи Кан Ён Чхоль заявил, что публикации о смерти Ким Чен Ына являются «фейком» и «инфодемией».

2 мая Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике.