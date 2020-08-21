Трамп заявил о хороших отношениях с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп, выступая перед избирателями в Пенсильвании, заявил, что у него хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«У меня хорошие отношения с ним... Они говорят, что это ужасно. Ничего ужасного в этом нет», — цитирует РИА Новости главу государства.

По его словам, если бы у власти остались демократы, «была бы война».

«Мы бы потеряли 25—30 млн — они этого вам не расскажут. В Сеуле живет 30 млн, и он рядом с линией огня артиллерии», — добавил он.

Ранее Трамп назвал Ким Чен Ына, президента России Владимира Путина, председателя КНР Cи Цзиньпина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана «шахматистами мирового уровня».