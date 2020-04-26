Корейская ассоциация дружбы опровергла данные о смерти Ким Чен Ына

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Глава Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос опроверг данные СМИ о якобы смерти главы КНДР Ким Чен Ына.
Корейская ассоциация дружбы опровергла данные о смерти Ким Чен Ына
  • Reuters

Как сообщает Bloomberg, Као назвал на своей странице в Twitter эту информацию «ложной и злонамеренной».

«Информация о тяж`лом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной»,— указал он.

Вместе с этим агентство указывает, что Као не сказал, где он получил данную информацию и отказался от дальнейших комментариев, когда с ним связались сотрудники Bloomberg.

Ранее некоторые СМИ, в частности The New York Post, сообщали со ссылкой на источники, что лидер КНДР Ким Чен Ын умер или находится в «вегетативном» состоянии.

24 апреля глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил, что Япония занимается сбором и анализом информации о ситуации в КНДР, в частности о состоянии здоровья её лидера Ким Чен Ына.

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