Япония изучает информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Япония занимается сбором и анализом информации о ситуации в КНДР, в частности о состоянии здоровья её лидера Ким Чен Ына. Об этом заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

«Мы в курсе различных сообщений, включая сообщения о состоянии здоровья председателям Ким Чен Ына. Мы занимаемся сбором и анализом информации», — цитирует министра ТАСС.

Он отметил, что оперативное получение проверенных данных из этой страны является проблематичным.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал некорректными сообщения об ухудшении состояния Ким Чен Ына.

В апреле телеканал CNN сообщил, что американские власти изучают разведданные о том, что здоровье северокорейского лидера якобы ухудшилось после операции.

В Сеуле заявили, что не фиксировали таких признаков.