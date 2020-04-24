Япония изучает информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына
- Reuters
«Мы в курсе различных сообщений, включая сообщения о состоянии здоровья председателям Ким Чен Ына. Мы занимаемся сбором и анализом информации», — цитирует министра ТАСС.
Он отметил, что оперативное получение проверенных данных из этой страны является проблематичным.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал некорректными сообщения об ухудшении состояния Ким Чен Ына.
В апреле телеканал CNN сообщил, что американские власти изучают разведданные о том, что здоровье северокорейского лидера якобы ухудшилось после операции.
В Сеуле заявили, что не фиксировали таких признаков.