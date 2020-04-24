Япония изучает информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына

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Япония занимается сбором и анализом информации о ситуации в КНДР, в частности о состоянии здоровья её лидера Ким Чен Ына. Об этом заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги.
Япония изучает информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына
  • Reuters

«Мы в курсе различных сообщений, включая сообщения о состоянии здоровья председателям Ким Чен Ына. Мы занимаемся сбором и анализом информации», — цитирует министра ТАСС.

Он отметил, что оперативное получение проверенных данных из этой страны является проблематичным.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал некорректными сообщения об ухудшении состояния Ким Чен Ына.

В апреле телеканал CNN сообщил, что американские власти изучают разведданные о том, что здоровье северокорейского лидера якобы ухудшилось после операции.

В Сеуле заявили, что не фиксировали таких признаков.

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