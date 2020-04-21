В Сеуле прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Сеул не фиксировал никаких признаков того, что у лидера КНДР Ким Чен Ына возникли проблемы со здоровьем, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи.

«Это неправда», — сказал собеседник агентства.

Другой источник отметил, что до недавнего времени северокорейский лидер продолжал выполнять свои обязанности и появлялся на публике.

Аналогичную информацию подтвердил журналистам и представитель администрации президента Республики Корея. По его словам, в Северной Корее нет никаких признаков необычной деятельности.

Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США изучают разведывательные данные о том, что здоровье Ким Чен Ына якобы ухудшилось после операции.