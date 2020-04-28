Южнокорейский министр прокомментировал данные о состоянии Ким Чен Ына

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Министр по делам национального объединения Южной Кореи Кан Ён Чхоль оценил появившиеся в СМИ данные о якобы смерти главы КНДР Ким Чен Ына.
Южнокорейский министр прокомментировал данные о состоянии Ким Чен Ына
  • Reuters

Как сообщает «Рёнхап», министр назвал подобные публикации «фейком» и «инфодемией». 

«Это можно рассматривать как феномен инфодемии», — указал он.

Министр также добавил, что Южная Корея не фиксировала ничего необычного в КНДР в последнее время.

Вместе с этим Кан Ён Чхоль отметил, что СМИ говорили о якобы сделанной Ким Чен Ыну операции Хянсанском медицинском центре недалеко от Пхеньяна, хотя данное медучреждение не занимается подобным.

«Тут нет даже логики. Хянсанский медицинский центр — это поликлиника, учреждение, в котором нельзя проводить операции или медицинские процедуры», — приводит агентство слова политика.

Ранее некоторые СМИ, в частности The New York Post, сообщали со ссылкой на источники, что лидер КНДР Ким Чен Ын умер или находится в «вегетативном» состоянии.

Глава Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос опроверг сообщения о смерти северокорейского лидера.

Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев также заявил, что недавно встречался с новым послом Северной Кореи в России. По его словам, в ходе встречи он «не получил никакого подтверждения» сообщений об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына.

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