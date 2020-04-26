В Госдуме оценили сообщения о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев прокомментировал сообщения СМИ о якобы ухудшении состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

По словам Тайсаева, он недавно встречался с новым послом КНДР в России.

«У нас достаточно тесные контакты. Я с ним обсудил эти новостные темы и никакого подтверждения не получил», — цитирует его Интерфакс.

Также депутат сообщил, что 25 апреля КПРФ направила Ким Чен Ыну телеграмму по случаю годовщины встречи лидера КНДР и президента России Владимира Путина во Владивостоке.

24 апреля министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио занимается сбором и анализом информации о ситуации в КНДР, в частности о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

Некоторые СМИ, в частности New York Post, сообщали со ссылкой на источники, что лидер КНДР умер или находится в «вегетативном» состоянии.