РФПИ договорился о поставке в Мексику 32 млн доз вакцины «Спутник V»
- РИА Новости
Как заявили в РФПИ, поставки начнутся в ноябре, если мексиканские государственные регулирующие органы одобрят их.
«В рамках соглашения Landsteiner Scientific займётся дистрибуцией вакцины на территории Мексики в качестве партнёра РФПИ», — цитирует фонд РИА Новости.
4 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Россия получила более 30 обращений из разных стран касательно российской вакцины.
8 сентября директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вторая партия вакцины для гражданского оборота уже производится. Первая партия «Спутник V» уже выпущена в гражданский оборот.