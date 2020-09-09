РФПИ договорился о поставке в Мексику 32 млн доз вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с фармацевтической компанией Landsteiner Scientific jо поставке в Мексику 32 млн доз российской вакцины «Спутник V».

Как заявили в РФПИ, поставки начнутся в ноябре, если мексиканские государственные регулирующие органы одобрят их.

«В рамках соглашения Landsteiner Scientific займётся дистрибуцией вакцины на территории Мексики в качестве партнёра РФПИ», — цитирует фонд РИА Новости.

4 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Россия получила более 30 обращений из разных стран касательно российской вакцины.

8 сентября директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вторая партия вакцины для гражданского оборота уже производится. Первая партия «Спутник V» уже выпущена в гражданский оборот.