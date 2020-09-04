Россия получила более 30 обращений по вакцине от коронавируса

Короткая ссылка
Российская сторона получила более 30 обращений из разных стран касательно российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Россия получила более 30 обращений по вакцине от коронавируса
  • РИА Новости

«В общей сложности поступило более 30 обращений из разных стран», — цитирует его ТАСС.

По его словам, обращения касались поставки, совместного производства и совместного изучения других вакцин.

Мурашко отметил, что обращения в том числе поступили из Индии, с Филиппин, из стран ближнего зарубежья и ряда других государств.

Также Мурашко заявил, что пять российских вакцин от COVID-19 в настоящее время рассматриваются Минздравом или уже получили разрешение на исследование.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить