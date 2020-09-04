Россия получила более 30 обращений по вакцине от коронавируса

Российская сторона получила более 30 обращений из разных стран касательно российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«В общей сложности поступило более 30 обращений из разных стран», — цитирует его ТАСС.

По его словам, обращения касались поставки, совместного производства и совместного изучения других вакцин.

Мурашко отметил, что обращения в том числе поступили из Индии, с Филиппин, из стран ближнего зарубежья и ряда других государств.

Также Мурашко заявил, что пять российских вакцин от COVID-19 в настоящее время рассматриваются Минздравом или уже получили разрешение на исследование.