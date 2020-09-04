Россия получила более 30 обращений по вакцине от коронавируса
- РИА Новости
«В общей сложности поступило более 30 обращений из разных стран», — цитирует его ТАСС.
По его словам, обращения касались поставки, совместного производства и совместного изучения других вакцин.
Мурашко отметил, что обращения в том числе поступили из Индии, с Филиппин, из стран ближнего зарубежья и ряда других государств.
Также Мурашко заявил, что пять российских вакцин от COVID-19 в настоящее время рассматриваются Минздравом или уже получили разрешение на исследование.